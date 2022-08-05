В Сочинском нацпарке рассказали о правилах поведения при встрече с шакалами

Фото пресс-службы Сочинского национального парка

Специалисты сочинского национального парка напомнил о том, что шакалы часто встречаются в лесах Краснодарского края, и людям стоит соблюдать правила безопасности.

Главное правило — быть осторожным с любым диким животным. Лучше избегать контакта, даже если зверь выглядит безобидно. Шакалы, в свою очередь, также стараются не встречаться с людьми, хотя часто обитают недалеко от человеческого жилья. Шакал — один из самых трусливых зверей и обычно в одиночку на взрослых людей не бросается. А вот детей эти звери не боятся и могут напасть, особенно, если ребенок попытается убежать. У животного сработает охотничий инстинкт.

Чтобы не приманить шакалов к жилью, нельзя устраивать вокруг населенных пунктов, приусадебных участков или лагеря в лесу помоек. Шакалы часто приходят туда на поиски пищи. Съедобные отходы необходимо утилизировать или вывозить на большое расстояние от жилья.

Находясь в лесу, стоит держаться открытых мест, где приближение животного можно заметить издалека и обезопасить себя от нападения. Нельзя оставлять детей без присмотра. Чтобы избежать нежелательной встречи, нужно создавать как можно больше шума. Можно громко разговаривать, петь, свистеть, стучать палкой по деревьям и кустам. Если при встрече с вами шакал не сбежал, а напротив — заинтересовался, нужно попытаться отогнать зверя громким криком. Ни в коем случае не приближайтесь к шакалу и не пытайтесь его потрогать. Если он не убегает, а пытается подойти, велика вероятность того, что зверь болен бешенством.

Государственные инспекторы ежегодно проводят вакцинацию шакалов от бешенства, но от встречи с больным животным никто не застрахован.

Если шакал укусил, в первую очередь, нужно промыть рану и кожу вокруг нее проточной водой с мылом. После этого укус нужно обработать 70% раствором спирта или йодом. Затем необходимо сразу обратиться к врачу. Если в последние пять лет не делали прививки от столбняка, обязательно сообщите об этом медикам. После этого нужно обратиться в здравотдел, чтобы выяснить, нужна ли прививка от бешенства.

Убивать шакалов самовольно нельзя. Незаконная охота карается уголовным кодексом РФ, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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