В Сочинском нацпарке начался сбор семян колхидского самшита
Общество
04.08.2022 12:57
Работа ведется в соответствии с государственным заданием Минприроды России.
Нацпарк заранее оформил и получил разрешение в Росприроднадзоре, чтобы начать сбор семян самшита. Это кропотливая и тяжелая работа. Затем их посеют в лесном питомнике. За каждым всходом будут вести наблюдение. Самшит растет медленно, доживая до 500 лет.
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