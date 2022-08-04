В Сочинском нацпарке начался сбор семян колхидского самшита

Видео канала «Кубань 24»

Работа ведется в соответствии с государственным заданием Минприроды России.

Нацпарк заранее оформил и получил разрешение в Росприроднадзоре, чтобы начать сбор семян самшита. Это кропотливая и тяжелая работа. Затем их посеют в лесном питомнике. За каждым всходом будут вести наблюдение. Самшит растет медленно, доживая до 500 лет.

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