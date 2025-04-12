В Сочинском национальном парке инспекторы получили оружие для защиты природы

Сотрудники Сочинского национального парка теперь официально вооружены огнестрельным оружием для защиты от браконьеров редких животных и растений, а также для самозащиты.

С каждым годом растёт количество нарушений природоохранного законодательства, и инспекторам нужны современные инструменты для противодействия преступникам, сообщает пресс-служба Сочинского нацпарка.

До 2011 года инспекторы имели право носить оружие, однако позже оно было у егерей изъято. С приходом нового директора, Сергея Шевелева, защита сотрудников и повышение эффективности природоохранных мер стали приоритетными задачами. В результате сотрудники снова получили доступ к огнестрельному оружию.

За последние полгода выявлены две организованные группы браконьеров, найдены десятки самодельных ловушек на животных — от капканов до охотничьих «гнезд» на деревьях. Кроме того, с 2023 года у нарушителей изъято 40 единиц нелегального оружия.

Нередко, чтобы не попасться, браконьеры применяют огнестрельное оружие, и потому наличие его у госинспекторов — не просто мера предосторожности, а гарантия безопасности.

Чтобы соблюсти все требования законодательства в нацпарке построено современное хранилище оружия, 200 сотрудников проверены МВД, все инспекторы прошли обучение и медосмотры. На сегодняшний день 21 человек уже получил оружие, в ближайшее время вооружат ещё 60.

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