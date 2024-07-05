В Сочи завершился фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок»

На сцене Лазаревского Центра национальных культур на XXVI Всероссийском фестивале фольклорных коллективов «Кубанский казачок» выступили более 600 исполнителей. На гала-концерте побывала съемочная группа «Кубань 24».

«За кулисами большое количество участников. Чувствуется волнение. В завершении гала-концерта объявят победителей фестиваля и коллектив, который получит гран-при», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Уникальность фестиваля в том, что в нем принимают участие люди разных культур, этносов и религий, из разных уголков России.

«Наш ансамбль из города Баксан, это Кабардино-Балкария», — говорит участница ансамбля «ХАБЗА» Дисана Тлугачева.

«Я приехала с далекого Сахалина, с южных Курильских островов. Это маленький остров», — делится лауреат премии «Вокальное искусство» из села Крабозаводское Южно-Курильского района Сахалинской области Светлана Тоцкая.

Создатель фестиваля «Кубанский казачок» — художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко.

«Хочу сказать самое главное: мы просто обязаны с вами беречь духовные и культурные традиции. Это наше будущее», — отмечает художественный руководитель государственного академического Кубанского казачьего хора, композитор, член жюри фестиваля «Кубанский казачок» Виктор Захарченко.

В этом году был побит рекорд по количеству участников. Членам жюри предстояло выбрать победителей из 600 человек. В итоге дипломы и Кубки получили коллективы из Шахт, Новосибирска, Темрюкского района, Пензы, Нальчика. Им также вручили денежные премии.

«Я сам доволен, хотя это бывает крайне редко. Думаю, мы справились», — говорит руководитель образцового детского коллектива ансамбля народного танца «Зори Кавказа» республики Кабардино-Балкария Аслан Дзахмышев.

«Самый главный подарок — материальное подспорье для нас. Будем костюмы очередные шить. Фестиваль с каждым годом становиться лучше и лучше», — рассказывает руководитель народного хореографического ансамбля «Калейдоскоп» Севастополя Валерий Жигулин.

Гран-при фестиваля получил ансамбль «Кубаночка» Тимирязевского сельского Дома культуры из республики Адыгея.

«Здесь очень яркая аура, очень хороший такой дух фестиваля. Здесь дружба, новые знакомства, прекраснейшие мастер-классы», — делится руководитель образцового ансамбля народной песни «Кубаночка» Любовь Мокрова.