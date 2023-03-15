В Сочи завершили первый этап реконструкции Малого Ривьерского моста
Общество
15.03.2023 17:10
В рамках первого этапа демонтировали верхний слой покрытия и ограждений.
На втором этапе выполнят ремонт основания и конструкций. На заключительном этапе территорию благоустроят. Завершить работы и ввести мост в эксплуатацию планируют уже в июне текущего года.
Мост обследовали в декабре 2021 года и приняли решение закрыть его на реконструкцию. К ремонту приступили в феврале 2023 года, сообщает МЦУ Сочи в Telegram-канале.
Читайте также: в Сочи к следующему лету отремонтируют мост к парку «Ривьера».
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