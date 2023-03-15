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В Сочи завершили первый этап реконструкции Малого Ривьерского моста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zavershili-pervyj-etap-rekonstruktsii-malogo-riverskogo-mosta
В Сочи завершили первый этап реконструкции Малого Ривьерского моста
Фото t.me/mcusochi

В рамках первого этапа демонтировали верхний слой покрытия и ограждений.

На втором этапе выполнят ремонт основания и конструкций. На заключительном этапе территорию благоустроят. Завершить работы и ввести мост в эксплуатацию планируют уже в июне текущего года.

Мост обследовали в декабре 2021 года и приняли решение закрыть его на реконструкцию. К ремонту приступили в феврале 2023 года, сообщает МЦУ Сочи в Telegram-канале.

Читайте также: в Сочи к следующему лету отремонтируют мост к парку «Ривьера».

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