В Сочи завершили первый этап реконструкции Малого Ривьерского моста

В рамках первого этапа демонтировали верхний слой покрытия и ограждений.

На втором этапе выполнят ремонт основания и конструкций. На заключительном этапе территорию благоустроят. Завершить работы и ввести мост в эксплуатацию планируют уже в июне текущего года.

Мост обследовали в декабре 2021 года и приняли решение закрыть его на реконструкцию. К ремонту приступили в феврале 2023 года, сообщает МЦУ Сочи в Telegram-канале.

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