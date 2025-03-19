В Сочи завели уголовное дело на мужчину за ввоз Nissan Skyline из Абхазии

Преступление выявили Сочинская транспортная прокуратура во время проверки исполнения таможенного законодательства.

Во время проверки установили, что 57-летний мужчина вступил в сговор с группой лиц и за денежное вознаграждение ввез через пост МАПП Адлер Краснодарской таможни на территорию РФ автомобиль Nissan Skyline. Затем он передал иномарку в пользование другим лицам. В результате злоумышленник уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 млн рублей, что является крупным размером.

Материалы проверки передали в следственные органы. Возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

Читайте также: жительницу Кубани оштрафовали за неуплату 11,5 млн рублей таможенных платежей. Установили, что женщина работала координатором внешнеэкономической деятельности в одной из ведущих российских компаний по поставке декоративных растений. При таможенном декларировании она намеренно скрыла сведения о маршруте транспортировки деревьев и кустарников, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза.

Подпишись, здесь всегда интересно.