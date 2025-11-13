В Сочи зацвел пепельный эвкалипт и начали пылить гималайские кедры

Даже в последний месяц осени в Сочи продолжается цветение растений. О том, что сейчас цветет и почему аллергикам стоит проявлять осторожность, рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

На курорте началось пыление гималайского кедра. Кедры похожи на елки, только хвоя собрана в пучки, а шишки, рассеивающие пыльцу похожи на маленькие свечки. Это растение встречается в Сочи повсеместно и в период пыления создает массу неудобств аллергикам. Облака желтой легкой пыльцы разносятся очень далеко, оседают на асфальте, автомобилях и других растениях.

«Пыльца раздражает слизистые глаз и носоглотки. В результате слезотечение, насморк, кашель. Все симптомы, как при простуде и вирусе», — сказала Солтани.

Эксперт рекомендует предпринять меры защиты — чаще мыть руки, умываться, приходя с улицы и стараться обходить места произрастания гималайских кедров.

Также сейчас цветет эвкалипт пепельный, который еще называют эвкалипт серебристый, или «серебряный доллар». Известно около 800 видов эвкалиптов, большинство из них являются эндемиками Австралии.

Листья эвкалиптов изменяются с возрастом. Юношеские (ювенильные) обычно круглые, расположены супротивно и не имеют черешка. Взрослые — продолговатые, очередные, на черешках. Также имеются промежуточные листья.

Эвкалипт пепельный отличается тем, что его юношеские листья могут сохраняться на всю жизнь. На родине этот вид эвкалипта цветет с мая по ноябрь. В Северном полушарии цветение начинается осенью и заканчивается весной, сообщает пресс-служба нацпарка Сочи.

Читайте также: в нацпарке Сочи объяснили, зачем медведи идут к людям и как избежать конфликтов.

Подпишись, здесь всегда интересно.