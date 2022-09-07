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В Сочи застройщик провел акцию для покупателей квартир в ЖК «Горный квартал»

Общество
07.09.2022 20:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zastrojshhik-provel-aktsiyu-dlya-pokupatelej-kvartir-v-zhk-gornyj-kvartal
Видео канала «Кубань 24»

Во всем мире 7 сентября отмечают День чистого воздуха. В честь этого праздника в Сочи в строящемся жилом комплексе «Горный квартал» провели акцию.

Жилой комплекс «Горный квартал» находится в Хостинском районе курорта. Рядом ущелье реки Бзугу, леса национального парка и пляжи. Одна из особенностей места, по мнению застройщика, — чистый воздух. Поэтому не случайно, что акцию провели именно в этот день. Всем покупателям предложили скидку 15% на приобретение квартир. Для первых клиентов организовали трансферы на объект, экскурсию и фуршет.

«Сегодня, 7 сентября, Международный день чистого воздуха для голубого неба. И мы решили отметить его вместе с жилым комплексом «Горный квартал». Территория «Горного квартала» представляет собой единую рекреационную зону с продуманным ландшафтным дизайном, хвойными и лиственными деревьями, декоративными растениями и цветами, что позволяет дышать чистым воздухом круглый год», — сказала руководитель отдела продаж AVA Group Мария Лукьянова.

На трех террасах возведут шесть домов переменной этажности. Рядом будет летний кинотеатр, детские комплексы из натуральных материалов, площадки с тренажерами и шезлонгами. Завершить строительство планируют в конце 2025 года. Но приобрести квартиру в одном из лучших зеленых уголков Сочи можно уже сейчас.

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