В Сочи закрыли частную школу из-за отсутствия лицензии и антисанитарии
По иску прокуратуры Центрального района Сочи прекращена деятельность частной школы «Альфа Гений».
В ходе проверки установили, что у частной школы не было лицензии, а у преподавателей — необходимых документов. Кроме того, из 62 учащихся большинство не были прикреплены для прохождения промежуточной аттестации к какой-либо общеобразовательной организации.
Также прокуратура установила, что помещения школы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности.
В частности, в школе отсутствовал второй эвакуационный выход, на путях эвакуации использовался линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности, а также отсутствовала дверь, предусмотренная проектом. Персонал школы обучение мерам пожарной безопасности не проходил. Освещение в некоторых классах было неисправно.
Кроме того, выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В пищеблоке не было цехового деления и помещений для хранения продуктов. В холодильниках и шкафах обнаружили продукты без заводской упаковки и маркировочных ярлыков. Условия хранения продуктов не контролировались.
В классах и пищеблоке отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха и кожные антисептики. Санузлы не дезинфицировали.
Прокуратура направила материалы проверки в суд. Работу школы признали незаконной, ее деятельность прекратили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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