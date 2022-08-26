В Сочи закрыли частную школу из-за отсутствия лицензии и антисанитарии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По иску прокуратуры Центрального района Сочи прекращена деятельность частной школы «Альфа Гений».

В ходе проверки установили, что у частной школы не было лицензии, а у преподавателей — необходимых документов. Кроме того, из 62 учащихся большинство не были прикреплены для прохождения промежуточной аттестации к какой-либо общеобразовательной организации.

Также прокуратура установила, что помещения школы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности.

В частности, в школе отсутствовал второй эвакуационный выход, на путях эвакуации использовался линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности, а также отсутствовала дверь, предусмотренная проектом. Персонал школы обучение мерам пожарной безопасности не проходил. Освещение в некоторых классах было неисправно.

Кроме того, выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В пищеблоке не было цехового деления и помещений для хранения продуктов. В холодильниках и шкафах обнаружили продукты без заводской упаковки и маркировочных ярлыков. Условия хранения продуктов не контролировались.

В классах и пищеблоке отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха и кожные антисептики. Санузлы не дезинфицировали.

Прокуратура направила материалы проверки в суд. Работу школы признали незаконной, ее деятельность прекратили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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