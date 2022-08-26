Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи закрыли частную школу из-за отсутствия лицензии и антисанитарии

Происшествия
26.08.2022 13:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zakryli-chastnuyu-shkolu-iz-za-otsutstviya-litsenzii-i-antisanitarii
В Сочи закрыли частную школу из-за отсутствия лицензии и антисанитарии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По иску прокуратуры Центрального района Сочи прекращена деятельность частной школы «Альфа Гений».

В ходе проверки установили, что у частной школы не было лицензии, а у преподавателей — необходимых документов. Кроме того, из 62 учащихся большинство не были прикреплены для прохождения промежуточной аттестации к какой-либо общеобразовательной организации.

Также прокуратура установила, что помещения школы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности.

В частности, в школе отсутствовал второй эвакуационный выход, на путях эвакуации использовался линолеум с неподтвержденным классом пожарной опасности, а также отсутствовала дверь, предусмотренная проектом. Персонал школы обучение мерам пожарной безопасности не проходил. Освещение в некоторых классах было неисправно.

Кроме того, выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В пищеблоке не было цехового деления и помещений для хранения продуктов. В холодильниках и шкафах обнаружили продукты без заводской упаковки и маркировочных ярлыков. Условия хранения продуктов не контролировались.

В классах и пищеблоке отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха и кожные антисептики. Санузлы не дезинфицировали.

Прокуратура направила материалы проверки в суд. Работу школы признали незаконной, ее деятельность прекратили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: по иску прокуратуры Центрального района Сочи прекращена деятельность частного детского сада «Поколение».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
В соцсетях появилась еще одна видеозапись драки со стрельбой в Лермонтово
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
В Туапсинском районе на улице рядом с гостиницей произошла массовая перестрелка
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Славянске-на-Кубани на перекрестке иномарка опрокинула маршрутку
  3. Кубанское казачье войско выступило против концерта певицы Manizha на фестивале в Усть-Лабинске
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Адлерском районе Сочи сгорел барак площадью 150 кв. метров
  6. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
Прямой эфир
Мы в соцсетях