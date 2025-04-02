В Сочи задержали родственника вора в законе Рубена Татуляна по прозвищу Робсон

Силовики задержали Эдуарда Каладжяна, который приходится дядей известному сочинскому криминальному авторитету Рубену Татуляну.

Рубена Татуляна знали на курорте как успешного бизнесмена. Он владел торговым центром, спа-отелем, а также числился помощником депутата Госдумы. В криминальном мире Татулян был человеком, близким к одному из самых влиятельных криминальных авторитетов Аслану Усояну по прозвищу Дед Хасан. После смерти Усояна Робсон якобы сам стал одним из преступных королей.

По версии следствия, преступная группировка, которую возглавил Робсон, появилась в Краснодарском крае в 1998 году. Участники ОГП занимались вымогательством, грабежами и рейдерскими захватами на черноморском побережье. Сообщается, что преступники завладели пансионатом «Весна», угрожая его владельцу.

В прошлом году в отношении Робсона возбудили несколько уголовных дел, в том числе за организацию преступного сообщества. Татулян скрылся за границей и находится в розыске.

Его дядю Эдуарда Каладжяна подозревают в мошенничестве с землей. После задержания его отправил на допрос. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сообщает РЕН ТВ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, был застрелен 16 января 2013 года возле ресторана «Старый фаэтон» на Поварской улице в Москве. Это было не первое покушение. Убить Деда Хасана пытались трижды.

Дед Хасан был криминальным авторитетом, влияние которого распространялось на преступный мир постсоветского пространства и значительной части Европы. По данным СМИ, он являлся лидером кавказских преступных группировок, а также одним из главных «воров в законе».

В апреле 2015 года один из главных фигурантов дела об убийстве Усояна Ульфат Тагиев был приговорен Люблинским судом Москвы к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство одного из соучредителей Люблинского рынка Эльхама Алиева в 2013 году, а также за незаконный оборот оружия. В июне 2018 года в Москве задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета Деда Хасана.

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