В Сочи заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже сезонных значений
Эпидемиологическую обстановку на курорте обсудили на рабочем совещании в администрации города, которое провел мэр Сочи Алексей Копайгородский.
По словам главы города, в стране заболеваемость ОРВИ и гриппом растет, а в Сочи сезонные значения не превышены.
«С сентября в Сочи наблюдается снижение темпов заболеваемости коронавирусом благодаря достаточной иммунной прослойке. Осложненные формы гриппа медики регистрируют в основном у непривитых взрослых. Всплеска заболеваемости нет благодаря своевременно и эффективно выстроенной работе с министерством здравоохранения Краснодарского края и Роспотребнадзором по вакцинации населения», — написал мэр Сочи в своем Telegram-канале.
В городе продолжается ревакцинация от COVID-19. Привиться от COVID-19 можно в поликлинике по месту жительства. По заявкам предприятий проводят выездную ревакцинацию сотрудников.
Глава Сочи поручил усилить работу по дезинфекции транспорта и общественных мест, чтобы сохранить стабильные санитарно-эпидемиологические показатели.
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