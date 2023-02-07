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В Сочи за ночь может выпасть до 7 см снега

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-za-noch-mozhet-vypast-do-7-sm-snega
В Сочи за ночь может выпасть до 7 см снега
Фото t.me/officialsochi

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 7 февраля провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

На совещании обсудили ситуацию в городе. По данным синоптиков, ночью 8 февраля на побережье дожди перейдут в мокрый снег. В отдельных районах ожидается прирост снежного покрова на 2-4 см. В горной и предгорной зонах — на 4-7 см. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах вероятна гололедица. В Лазаревском районе снег местами будет идти до утра 8 февраля. Ночью температура составит до -2 °С, днем воздух прогреется до +3 °С.

Непогода сохранится до конца этой недели. Все службы курорта работают в усиленном режиме. Для профилактики возникновения пожаров в Сочи создали пять мобильных групп. Они мониторят пожарную безопасность в городе.

В горном кластере продолжается снегопад. В горах на высотах выше 1 тыс. м сохраняется слабая лавиноопасность. Горные курорты сами принимают решение о режиме работы трасс, исходя из текущей обстановки. Для не оборудованных зимней резиной автомобилей ограничили въезд в горный кластер. Едущим в сторону Красной Поляны жителям и туристам рекомендуют воспользоваться общественным транспортом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: коммунальные службы работают в усиленном режиме по всему Краснодарскому краю.

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