Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи за незаконную торговлю краснокнижными первоцветами выписали штрафы на 280 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-za-nezakonnuyu-torgovlyu-krasnoknizhnymi-pervotsvetami-vypisali-shtrafy-na-280-tys-rublej
В Сочи за незаконную торговлю краснокнижными первоцветами выписали штрафы на 280 тыс. рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

На территории города-курорта проходят рейды по пресечению фактов несанкционированной торговли краснокнижными первоцветами.

Каждый день всех районах Сочи работают мониторинговые группы из сотрудников администрации.

«Чаще всего торговлю осуществляют физические лица – граждане, которые или сами сорвали эти цветы, или перекупили их. За добычу, хранение, перевозку, приобретение и продажу растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», — рассказала директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Всего с начала года составили более 50 административных материалов на общую сумму около 280 тыс. рублей. По словам специалистов, по сравнению с прошлым годом число случаев незаконной торговли первоцветами уменьшилось, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: акция «Первоцветы» стартовала в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В Краснодаре заметили сильное задымление в районе летного училища
В Краснодаре заметили сильное задымление в районе летного училища
Третья за день энергоавария в Карасунском округе Краснодара оставила без света еще 5 улиц
Третья за день энергоавария в Карасунском округе Краснодара оставила без света еще 5 улиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Часть жителей Геленджика 6 марта останутся без воды
  2. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  3. Проскочил на красный свет: тепловоз сбил выехавшую на рельсы иномарку в Лабинске
  4. Девочка с «маской Бэтмена» собирается вернуться в Краснодар для продолжения лечения
  5. В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
  6. В Краснодаре определили подрядчика для разработки проекта реставрации Дома купца Лихацкого
Прямой эфир
Мы в соцсетях