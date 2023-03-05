В Сочи за незаконную торговлю краснокнижными первоцветами выписали штрафы на 280 тыс. рублей

На территории города-курорта проходят рейды по пресечению фактов несанкционированной торговли краснокнижными первоцветами.

Каждый день всех районах Сочи работают мониторинговые группы из сотрудников администрации.

«Чаще всего торговлю осуществляют физические лица – граждане, которые или сами сорвали эти цветы, или перекупили их. За добычу, хранение, перевозку, приобретение и продажу растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», — рассказала директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Всего с начала года составили более 50 административных материалов на общую сумму около 280 тыс. рублей. По словам специалистов, по сравнению с прошлым годом число случаев незаконной торговли первоцветами уменьшилось, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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