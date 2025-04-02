В Сочи впервые за 10 лет зацвела редкая магнолия Кэмпбелла

В сочинском парке «Дендарий» впервые зацвела магнолия Кэмпбелла, высаженная здесь десять лет назад.

«Первый огромный цветок распустился 1 апреля. Готовится к раскрытию бутон», — написала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани в своих соцсетях.

Специалист рассказала, что редкое для России растение родом из Гималаев. Там оно растет на высоте 2,3-3 тыс. м над уровнем моря. Солтани отметила, что если бы не подвид, то первого цветения магнолии Кэмпбелла пришлось бы ждать 20-30 лет.

Ранее «Дендрарию» подарили еще один саженец такого дерева, однако сохранить его не удалось.

Читайте также: магнолии зацвели в парке «Дендрарий» в Сочи. В этом году листопадные магнолии распустились в парке Дендрарий к 12 марта. Сейчас цветут белые и розовые магнолии — обнаженная, кобус и Лебнера. Очень ароматно пахнут цветы магнолии обнаженной. По словам ведущего научного сотрудника Сочинского национального парка Галины Солтани, недавние снегопады и морозы могли погубить бутоны теплолюбивых растений.

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