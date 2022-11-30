В Сочи впервые в России обезьянам вживили 3D-импланты

Эксперимент проводили ученые Института медицинской приматологии по технологии Росатома.

Импланты создают путем лазерного спекания из титанового порошка.

«У нас шесть павианов, всем им была проведена одинаковая операция — удален кусочек нижней челюсти и скуловой дуги и вживлен имплант. Все павианы живы, чувствуют себя прекрасно. При взятии биопсии мы не обнаружили никаких воспалительных изменений», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории патологической анатомии Елена Радомская.

По словам специалиста, такие технологии уже применяются в стоматологии и медицине, но операция у животных проведены впервые. Сейчас павианы находятся в специальном изоляторе, ученые продолжают эксперимент, сообщает ТАСС.

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