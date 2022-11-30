В Сочи впервые в России обезьянам вживили 3D-импланты
Эксперимент проводили ученые Института медицинской приматологии по технологии Росатома.
Импланты создают путем лазерного спекания из титанового порошка.
«У нас шесть павианов, всем им была проведена одинаковая операция — удален кусочек нижней челюсти и скуловой дуги и вживлен имплант. Все павианы живы, чувствуют себя прекрасно. При взятии биопсии мы не обнаружили никаких воспалительных изменений», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории патологической анатомии Елена Радомская.
По словам специалиста, такие технологии уже применяются в стоматологии и медицине, но операция у животных проведены впервые. Сейчас павианы находятся в специальном изоляторе, ученые продолжают эксперимент, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Сочи в институте приматологии начали исследования новой вакцины от COVID-19.
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
- В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
- Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа