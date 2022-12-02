В Сочи впервые проходит конференция «Бережливое гостеприимство в условиях новой реальности»
Ее организовали для отельеров Юга России. Своим опытом делятся руководители санаториев и гостиниц, которые уже участвуют в профильном нацпроекте.
Среди главных тем — как сделать сервис еще более привлекательным для гостей края. Ежегодно регион посещают почти 17 млн туристов.
«Сегодня у нас есть возможность посмотреть проекты, уже готовые решения, которые мы демонстрируем в отдельных гостиничных комплексах. Это крупные гостиничные комплексы города Сочи, и это те возможности, которые сегодня позволяют уже в целом санаторно-курортную отрасль создавать эффективно», — сказала заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.
По словам заместителя министра экономики края, в 2025 году санаторно-курортная отрасль станет полноценным участником нацпроекта «Производительность труда». Региональный центр компетенций уже показал отличный пример работы в отелях Сочи, где успешно работают проекты по оптимизации уборки номеров.
«Коллеги смогли повысить производительность труда на 30% горничных и сократить запасы на 15%. Конечно, этот опыт уникален и он должен тиражироваться. Наша задача сегодня — шире внедрить бережливые технологии в санаторно-курортную отрасль», — отметила директор Регионального центра компетенций Краснодарского края Екатерина Афонина.
Региональный центр компетенций планирует создать проект по оптимизации приема и размещения гостей и питанию.
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