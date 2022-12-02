Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи впервые проходит конференция «Бережливое гостеприимство в условиях новой реальности»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vpervye-prohodit-konferentsiya-berezhlivoe-gostepriimstvo-v-usloviyah-novoj-realnosti
Видео канала «Кубань 24»

Ее организовали для отельеров Юга России. Своим опытом делятся руководители санаториев и гостиниц, которые уже участвуют в профильном нацпроекте.

Среди главных тем — как сделать сервис еще более привлекательным для гостей края. Ежегодно регион посещают почти 17 млн туристов.

«Сегодня у нас есть возможность посмотреть проекты, уже готовые решения, которые мы демонстрируем в отдельных гостиничных комплексах. Это крупные гостиничные комплексы города Сочи, и это те возможности, которые сегодня позволяют уже в целом санаторно-курортную отрасль создавать эффективно», — сказала заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.

По словам заместителя министра экономики края, в 2025 году санаторно-курортная отрасль станет полноценным участником нацпроекта «Производительность труда». Региональный центр компетенций уже показал отличный пример работы в отелях Сочи, где успешно работают проекты по оптимизации уборки номеров.

«Коллеги смогли повысить производительность труда на 30% горничных и сократить запасы на 15%. Конечно, этот опыт уникален и он должен тиражироваться. Наша задача сегодня — шире внедрить бережливые технологии в санаторно-курортную отрасль», — отметила директор Регионального центра компетенций Краснодарского края Екатерина Афонина.

Региональный центр компетенций планирует создать проект по оптимизации приема и размещения гостей и питанию.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Краснодаре запустили мобильное приложение для отслеживания городского транспорта
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Краснодаре столкнулись два трамвая на улице Ставропольской
  4. Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
  5. В Новороссийске оцифруют все городские кладбища
  6. ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях