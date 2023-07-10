В Сочи восстановили движение на участке федеральной трассы, подтопленном из-за ливней
Общество
10.07.2023 20:26
Движение на участке федеральной трассы А-147 Адлер — Веселое было перекрыто с 21:15 9 июля в связи с затоплением проезжей части.
Дорожники откачали всю воду и замыли от грязи и мусора дорожное полотно. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме в обе стороны.
Также дорожники приняли участие в уборке улицы Каспийской, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
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