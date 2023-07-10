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В Сочи восстановили движение на участке федеральной трассы, подтопленном из-за ливней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vosstanovili-dvizhenie-na-uchastke-federalnoj-trassy-podtoplennom-iz-za-livnej
В Сочи восстановили движение на участке федеральной трассы, подтопленном из-за ливней
Фото пресс-службы ФКУ «Черноморье»

Движение на участке федеральной трассы А-147 Адлер — Веселое было перекрыто с 21:15 9 июля в связи с затоплением проезжей части.

Дорожники откачали всю воду и замыли от грязи и мусора дорожное полотно. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме в обе стороны.

Также дорожники приняли участие в уборке улицы Каспийской, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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