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В Сочи водителя такси зажало в автомобиле из-за ДТП

Происшествия
25.07.2022 20:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-voditelya-taksi-zazhalo-v-avtomobile-iz-za-dtp
Видео t.me/urpso_mchs

Авария произошла днем 24 июля на улице Транспортной. В результате ДТП водитель автомобиля Renault службы такси оказался заблокирован в салоне.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор и при помощи гидравлического оборудования вызволили 48-летнего мужчину из поврежденной иномарки.

По предварительным данным, в результате происшествия водитель получил перелом ключицы, а также ссадины головы и ушибы мягких тканей, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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