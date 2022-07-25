В Сочи водителя такси зажало в автомобиле из-за ДТП

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Авария произошла днем 24 июля на улице Транспортной. В результате ДТП водитель автомобиля Renault службы такси оказался заблокирован в салоне.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор и при помощи гидравлического оборудования вызволили 48-летнего мужчину из поврежденной иномарки.

По предварительным данным, в результате происшествия водитель получил перелом ключицы, а также ссадины головы и ушибы мягких тканей, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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