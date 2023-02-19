В Сочи водитель на иномарке снес две пальмы, ограждение и столб с дорожными знаками
Происшествия
19.02.2023 17:56
ДТП произошло ночью 19 февраля на улице Горького. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге.
Легковой автомобиль Skoda вылетел с дороги, снес металлическое ограждение, столб с дорожными знаками, урны и две пальмы. По предварительной оценке, имуществу города нанесен существенный ущерб.
Водитель не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В соцсетях ранее появились сообщения о том, что водитель скрылся с места аварии. Эту информацию в сочинской госавтоинспекции опровергли.
Читайте также: двое взрослых и 8-летний ребенок пострадали в ДТП на мокрой дороге в Сочи.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
- В Краснодаре зритель сделал предложение возлюбленной после спектакля в драмтеатре
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75