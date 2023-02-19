В Сочи водитель на иномарке снес две пальмы, ограждение и столб с дорожными знаками

ДТП произошло ночью 19 февраля на улице Горького. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на мокрой дороге.

Легковой автомобиль Skoda вылетел с дороги, снес металлическое ограждение, столб с дорожными знаками, урны и две пальмы. По предварительной оценке, имуществу города нанесен существенный ущерб.

Водитель не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В соцсетях ранее появились сообщения о том, что водитель скрылся с места аварии. Эту информацию в сочинской госавтоинспекции опровергли.

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