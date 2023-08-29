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В Сочи во время рейда задержали 250 мигрантов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-vo-vremya-rejda-zaderzhali-250-migrantov
В Сочи во время рейда задержали 250 мигрантов
Видео канала «Кубань 24»

Правоохранители проверили строительные объекты и места временного проживания рабочих, приехавших в Краснодарский край из соседних стран.

Рейд в Сочи проводили сотрудники полиции и ОМОН «Зверобой-Юг». Они задержали и доставили в отделы МВД более 250 иностранных граждан.

При проверке документов мигрантов выявили административные нарушения, в том числе несоблюдение правил въезда и нахождения на территории РФ, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов провели в Краснодаре. В краевом центре 540 иностранных рабочих доставили в миграционную службу.

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