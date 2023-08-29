В Сочи во время рейда задержали 250 мигрантов

Правоохранители проверили строительные объекты и места временного проживания рабочих, приехавших в Краснодарский край из соседних стран.

Рейд в Сочи проводили сотрудники полиции и ОМОН «Зверобой-Юг». Они задержали и доставили в отделы МВД более 250 иностранных граждан.

При проверке документов мигрантов выявили административные нарушения, в том числе несоблюдение правил въезда и нахождения на территории РФ, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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