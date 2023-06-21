В Сочи во время акции «Свеча Памяти» ограничат движение транспорта

В День памяти и скорби 22 июня в 4:00 во всех районах курорта состоятся возложения цветов к мемориальным комплексам. Одно из основных мероприятий пройдет на Завокзальном мемориальном комплексе.

В связи с этим в ночь с 21 на 22 июня движение транспорта на улицах, примыкающих к комплексу, будет ограничено. Жителям и гостям города при посещении акции рекомендуют припарковать свои автомобили за пределами улиц Севастопольской и Тоннельной.

Для обеспечения безопасности в месте проведения акции организуют периметр и установят пункты пропуска и досмотра, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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