В Сочи вместо гипермаркета Decathlon откроют развлекательный центр

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на пресс-туре.

В Сочи в районе Краснодарского кольца планировали построить гипермаркет сети Decathlon. Для реализации проекта нашли инвестора. Магазин спортивных товаров планировали открыть в 2022 году, однако французская компания в марте объявила о приостановке работы в России из-за ужесточения западных санкций.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев ранее уточнил, что инвестор приостановил реализацию проекта по строительству гипермаркета Decathlon.

«Инвестор не отказался от проекта, он перепрофилировал его. Будет не Decathlon, будет развлекательный центр с хоккейной инфраструктурой», — цитирует Руппеля «РИА Новости Недвижимость».

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