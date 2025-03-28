В Сочи ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 70 тыс. рублей

О мерах поддержки участников Великой Отечественной войны 28 марта глава города-курорта Андрей Прошунин рассказал в своих соцсетях.

По словам градоначальника, в этом году сочинские ветераны к 80-летию Победы получат две единовременные выплаты.

«Одна из них — ежегодная к 9 Мая. Вторая — единоразовая и приурочена к юбилею Победы и Году защитника Отечества, объявленного президентом. В общей сложности наши герои получат к празднику от 30 тыс. до 70 тыс. рублей», — написал Прошунин в Telegram.

Так, помимо традиционных ежегодных выплат к 9 Мая, которые составляют от 10 тыс. до 50 тыс. рублей в зависимости от категории, власти города установили для всех вторую единовременную выплату в 20 тыс. рублей.

«Сейчас в Сочи живет 621 ветеран Великой Отечественной войны, 34 из них фронтовики. Каждому оказываем адресную помощь, проводим углубленную диспансеризацию, приглашаем на санаторно-курортное лечение. При поддержке депутатского корпуса осуществляем ремонты в их домах», — подчеркнул Прошунин.

Право на денежные выплаты имеют граждане РФ, зарегистрированные на территории города-курорта. Для получения средств ветеранам или их родственникам необходимо обратиться с заявлением в администрацию внутригородского района по месту жительства, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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