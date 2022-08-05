В Сочи в рамках нацпроекта благоустроили двор на улице Кубанской

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас идет приемка работ, выполненных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Во дворе на улице Кубанской уложили тротуарные дорожки из плитки, заасфальтировали территорию, сделали водоотведение и бордюры. По словам министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрея Прошунина, это первая зона отдыха, которую завершили по плану этого года. Всего планируют реконструировать более 200 зеленых пространств.

Задача нацпроекта — сделать городскую среду более комфортной, а также привлечь жителей к решению вопросов по благоустройству своих поселений. За зеленые зоны, которые обновят в 2023 году, кубанцы голосовали в течение 1,5 месяцев. В голосовании приняли участие более 660 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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