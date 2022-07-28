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В Сочи в 58 школах установят системы звукового оповещения к новому учебному году

Общество
28.07.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-58-shkolah-ustanovyat-sistemy-zvukovogo-opoveshheniya-k-novomu-uchebnomu-godu
В Сочи в 58 школах установят системы звукового оповещения к новому учебному году
Фото пресс-службы администрации Сочи

В городе подготавливают образовательные учреждения к 1 сентября. Комплексные работы ведутся в 164 школах и детских садах курорта.

На данный момент коммунальные службы заканчивают промывку и опрессовку узлов теплоснабжения. Строители обновляют фасады, завершают установку новых спортивных и игровых площадок и ремонтируют старые.

К новому учебному году 58 школ оснастят системами звукового оповещения. В остальных они уже имеются. В результате все общеобразовательные учебные заведения города укомплектуют системами к 1 сентября.

Представители мэрии посетили новый корпус школы № 65 в Красной Поляне. Его возвели дополнительно к основной школе. Из-за того, что поселок горный, многие дома находятся далеко от школы. Поэтому организовали маршруты четырех автобусов. Проработали подъездные пути к учебному заведению: у школы расположена остановка с просторным «карманом».

«Кроме того, мы продумали и внешний вид остановки. Поставили укрытие от дождя и ветра, которое очень напоминает избушку из сказочного леса. Причем все сделано из экологически чистого дерева» — рассказала директор школы № 65 Мария Дрыгун.

Она отметила, что школа в этом году примет 1 тыс. 400 учеников, где 180 ребят — первоклассники.

Необходимую подготовку образовательных учреждений к новому учебному году планируют закончить к 15 августа. Также 1 сентября заработает новая школа на 800 мест в микрорайоне Мамайка, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Краснодаре дети смогут бесплатно добираться до новой школы на улице Адмирала Крузенштерна.

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