В Сочи в 58 школах установят системы звукового оповещения к новому учебному году

Фото пресс-службы администрации Сочи

В городе подготавливают образовательные учреждения к 1 сентября. Комплексные работы ведутся в 164 школах и детских садах курорта.

На данный момент коммунальные службы заканчивают промывку и опрессовку узлов теплоснабжения. Строители обновляют фасады, завершают установку новых спортивных и игровых площадок и ремонтируют старые.

К новому учебному году 58 школ оснастят системами звукового оповещения. В остальных они уже имеются. В результате все общеобразовательные учебные заведения города укомплектуют системами к 1 сентября.

Представители мэрии посетили новый корпус школы № 65 в Красной Поляне. Его возвели дополнительно к основной школе. Из-за того, что поселок горный, многие дома находятся далеко от школы. Поэтому организовали маршруты четырех автобусов. Проработали подъездные пути к учебному заведению: у школы расположена остановка с просторным «карманом».

«Кроме того, мы продумали и внешний вид остановки. Поставили укрытие от дождя и ветра, которое очень напоминает избушку из сказочного леса. Причем все сделано из экологически чистого дерева» — рассказала директор школы № 65 Мария Дрыгун.

Она отметила, что школа в этом году примет 1 тыс. 400 учеников, где 180 ребят — первоклассники.

Необходимую подготовку образовательных учреждений к новому учебному году планируют закончить к 15 августа. Также 1 сентября заработает новая школа на 800 мест в микрорайоне Мамайка, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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