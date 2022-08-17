В Сочи ученые по мидиям убедились в стабилизации экологической ситуации
Общество
17.08.2022 12:31
По мнению российских ученых, черноморские мидии — это природный индикатор уровня загрязнения.
Вывод был сделан на основе исследования воды в реке Мзымте после олимпийского строительства. Сотрудники лаборатории РАН определили количество вредных примесей по годовым кольцам на панцирях моллюсков. И тогда долина была сильно загрязнена. Сейчас пробы мидий показали, что экологическая ситуация ситуация стабилизируется.
Ученые намерены продолжать исследования и мониторинг в этой области. Такой метод рекомендован и для использования в других экосистемах.
Читайте также: в Краснодарском крае запрет на вылов мидий действует до 31 августа.
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