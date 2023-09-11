В Сочи у владельца нелегального пункта металлолома изъяли 500 кг металла

Полицейские выявили нелегально работающий пункт приема металлолома во время рейда в Хостинском районе города-курорта.

Правоохранители во время проверки пункта приема черных и цветных металлов выявили нарушения правил обращения с ломом и его отходами. У 42-летнего хозяина пункта отсутствовали документы на этот вид деятельности.

На металл общим весом более 500 кг наложили арест. В отношении сочинца составили два административных протокола, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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