В Сочи у владельца нелегального пункта металлолома изъяли 500 кг металла
Происшествия
11.09.2023 17:17
Полицейские выявили нелегально работающий пункт приема металлолома во время рейда в Хостинском районе города-курорта.
Правоохранители во время проверки пункта приема черных и цветных металлов выявили нарушения правил обращения с ломом и его отходами. У 42-летнего хозяина пункта отсутствовали документы на этот вид деятельности.
На металл общим весом более 500 кг наложили арест. В отношении сочинца составили два административных протокола, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.
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