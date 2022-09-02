В Сочи у 24-летнего наркодилера изъяли 100 свертков с героином
Происшествия
02.09.2022 15:16
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на такси, припаркованное возле лесополосы.
В машине находились водитель и два парня, один из которых при виде полицейских начал подозрительно себя вести. Машину осмотрели и нашли два пакета. В пакетах — 100 обмотанных изолентой свертков. Одного из пассажиров — 24-летнего жителя Горячего Ключа задержали и доставили в отдел полиции. Эксперта установила, что в свертках находится героин весом около 70 г. Наркотики злоумышленник купил для распространения через закладки.
Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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