В Сочи третий день ищут девушку, пропавшую в море во время шторма

Все произошло в акватории пляжа «Ривьера» 16 июня: 20-летнюю туристку унесло в море течением на глазах ее молодого человека.

На кадрах видно, как девушка зашла в море вместе с парнем. Их накрыла волна, после молодого человека выкинуло на берег, а туристку унесло в море.

Кроме девушки, спасатели ведут поиски 24-летнего парня: турист из Красноярска пропал во время купания в штормящем море на центральном пляже сочинского поселка Лазаревское.

Черное море сильно штормило несколько дней, 18 июня на побережье стало спокойнее. Но желтые флаги убирать не стали.

«Сегодня на всем побережье висит желтый флаг. Это означает, что купание разрешено, но есть ограничения. Так, нельзя заплывать за первую линию буев, прыгать с буны и выходить в море в состоянии алкогольного опьянения», — объясняет специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Также не рекомендуется плавать в море по одиночке. И не стоить игнорировать простые правила безопасности — даже при небольшом волнении, течение может унести в море.

Спасателям нередко приходится сталкиваться с беспечностью людей, особенно во время шторма. Несмотря на предупреждения, некоторые люди все равно заходят в море.

«Некоторые люди все понимают, спокойно разворачиваются и уходят, отдыхают на самом пляже. Некоторые все равно игнорируют замечания, лезут в воду, нарушают правила», — делится спасатель Александр Спивак.

Так, всего с начала этого года в водоемах Краснодарского края утонули 38 человек.