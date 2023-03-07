В Сочи строитель угнал машину, чтобы не опоздать на работу
С заявлением об угоне Opel Astra в полицию обратилась местная жительница.
Она рассказала, что ее муж, уходя на работу, завел двигатель и ушел, оставив машину незапертой. А неизвестный угнал иномарку. Полицейские составили ориентировку, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут, по которому ехала машина. Также удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека задержали на стройке, где тот трудился разнорабочим.
Выяснилось, что он заметил на парковке незапертую иномарку с работающим двигателем. Чтобы не опоздать на работу, молодой человек сел за руль и доехал на чужой машине до транспортной развязки. Там он оставил автомобиль на парковке у магазина и пересел на автобус.
Машину вернули владельцам. На подозреваемого завели уголовное дело. За угон ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: кубанец угнал грузовик с парковки компании после отказа в трудоустройстве.
- «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
- По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
- Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
- Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
- Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
- По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей