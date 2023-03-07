В Сочи строитель угнал машину, чтобы не опоздать на работу

С заявлением об угоне Opel Astra в полицию обратилась местная жительница.

Она рассказала, что ее муж, уходя на работу, завел двигатель и ушел, оставив машину незапертой. А неизвестный угнал иномарку. Полицейские составили ориентировку, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут, по которому ехала машина. Также удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Молодого человека задержали на стройке, где тот трудился разнорабочим.

Выяснилось, что он заметил на парковке незапертую иномарку с работающим двигателем. Чтобы не опоздать на работу, молодой человек сел за руль и доехал на чужой машине до транспортной развязки. Там он оставил автомобиль на парковке у магазина и пересел на автобус.

Машину вернули владельцам. На подозреваемого завели уголовное дело. За угон ему грозит до пяти лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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