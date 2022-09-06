В Сочи стартует первенство мира по универсальному бою

Видео канала «Кубань 24»

На турнир приехали представители Сирии, Таджикистана, Армении, Узбекистана и Киргизии.

В составе сборной России есть спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Абинского, Выселковского и Кореновского районов. Участникам предстоит преодолеть полосу препятствий, после чего пройдут поединки на ринге, ковре или татами. Турнир завершится 10 сентября.

Такие международные старты на Кубани проходят не в первый раз. К примеру, в 2019 году Анапа приняла чемпионат мира по универсальному бою, а в 2021 году — первенство.

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