В Сочи старейшим деревьям присвоят QR-коды
В Год экологии на курорте начали инвентаризацию уникальных деревьев, многие из которых занесены в Красную книгу Краснодарского края. Каждое растение, обладающее исторической значимостью, получит QR-код.
Коды нанесут на таблички, установленные у дерева. Отсканировав код, можно будет узнать полную историю растения. Работа по присвоению QR-кода старым деревьям редких пород началась с Комсомольского сквера.
Первые четыре дерева, получившие коды, — это мирриниум, витекс священный, криптомерия японская и дуб иберийский на Красной Поляне. Сообщается, что деревьев мирриниума в РФ всего четыре экземпляра. Два находятся в ботаническом саду Санкт-Петербурга, одно в сочинском «Дендрарии», и еще одно — в Комсомольском сквере.
В ближайшее время код присвоят криптомерии японской в Верхне-Приморском парке, на набережной. Этому дереву более 70 лет. Кроме того, кодом отметят тис ягодный на территории Тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного природного биосферного заповедника. По подсчетам ученых, дереву 3 тыс. лет. Оно является старейшим на континенте.
В настоящее время в Сочи инвентаризировали 40 уникальных деревьев, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Читайте также: зверобой жимолостелистный из Сочи могут внести в Красную книгу.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков