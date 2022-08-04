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В Сочи старейшим деревьям присвоят QR-коды

Общество
04.08.2022 12:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-starejshim-derevyam-prisvoyat-qr-kody
В Сочи старейшим деревьям присвоят QR-коды
Фото unsplash.com

В Год экологии на курорте начали инвентаризацию уникальных деревьев, многие из которых занесены в Красную книгу Краснодарского края. Каждое растение, обладающее исторической значимостью, получит QR-код.

Коды нанесут на таблички, установленные у дерева. Отсканировав код, можно будет узнать полную историю растения. Работа по присвоению QR-кода старым деревьям редких пород началась с Комсомольского сквера.

Первые четыре дерева, получившие коды, — это мирриниум, витекс священный, криптомерия японская и дуб иберийский на Красной Поляне. Сообщается, что деревьев мирриниума в РФ всего четыре экземпляра. Два находятся в ботаническом саду Санкт-Петербурга, одно в сочинском «Дендрарии», и еще одно — в Комсомольском сквере.

В ближайшее время код присвоят криптомерии японской в Верхне-Приморском парке, на набережной. Этому дереву более 70 лет. Кроме того, кодом отметят тис ягодный на территории Тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного природного биосферного заповедника. По подсчетам ученых, дереву 3 тыс. лет. Оно является старейшим на континенте.

В настоящее время в Сочи инвентаризировали 40 уникальных деревьев, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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