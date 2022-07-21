Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи сотрудники ГИБДД выявляли любителей объезжать пробки за машинами скорой помощи

Общество
21.07.2022 08:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sotrudniki-gibdd-vyyavlyali-lyubitelej-obezzhat-probki-za-mashinami-skoroj-pomoshhi
В Сочи сотрудники ГИБДД выявляли любителей объезжать пробки за машинами скорой помощи

Правоохранители провели профилактическую акцию на станции скорой помощи. На задней части медицинских автомобилей разместили информацию «Вас снимает видеорегистратор, соблюдайте ПДД РФ».

Это должно было напомнить водителям, что кареты скорой помощи оборудованы видеорегистраторами, записи с которых предоставляются в ГИБДД. Несмотря на предостережение, некоторые автомобилисты, нарушая ПДД, следовали за машинами скорых, чем подвергали риску себя и других участников дорожного движения. По итогам рейда правоохранители изучили записи и выписали штрафы нарушителям.

Читайте также: в России могут разрешить ездить со скоростью до 150 км/ч.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
  2. Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
  3. На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях