В Сочи сотрудники ГИБДД выявляли любителей объезжать пробки за машинами скорой помощи
Общество
21.07.2022 08:48
Правоохранители провели профилактическую акцию на станции скорой помощи. На задней части медицинских автомобилей разместили информацию «Вас снимает видеорегистратор, соблюдайте ПДД РФ».
Это должно было напомнить водителям, что кареты скорой помощи оборудованы видеорегистраторами, записи с которых предоставляются в ГИБДД. Несмотря на предостережение, некоторые автомобилисты, нарушая ПДД, следовали за машинами скорых, чем подвергали риску себя и других участников дорожного движения. По итогам рейда правоохранители изучили записи и выписали штрафы нарушителям.
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