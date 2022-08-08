В Сочи состоялся очередной выпуск «Классного марафона»
Выпуск состоялся на площадке Российского общества «Знание». Это проект Минпросвещения России.
Он нацелен на подготовку классных руководителей, кураторов колледжей и техникумов к проведению внеурочных занятий под названием «Разговоры о важном».
«Ребята хотят говорить на темы патриотизма, на темы развития нашей страны, текущих достижений, научно-технического прогресса. И наша задача, этого марафона, который стартовал в июне и проходит еженедельно — рассказать классным руководителям, помочь им в подготовке именно к этим классным часам», — сказал и. о. ректора Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.
Тематические занятия в школах и колледжах будут проводить по понедельникам, еженедельно. Начнут с нового учебного года. Главными темами общения станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология.
«Это действительно важного для ребенка. Находить эти моменты, разговаривать о них. И если классный руководитель выбирает время для разговора с ребенком, и общается — это, наверное, и есть самое важное для подрастающего поколения», — сказала заместитель директора Лицея № 59 в Сочи Инна Невоструева.
«Среднее профессиональное образование — это пилот, который начнет этот разговор о важном. Придется нам, нашим классным руководителям, потрудиться и самим подготовится и к этому важному разговору, и правильно, качественно донести это до наших детей», — сказал заместитель директора Сочинского колледжа поликультурного образования Дареджан Харбедия.
Три встречи «Классного марафона» уже прошли. Следующая после сочинской — в Казани.
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