Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи состоялся очередной выпуск «Классного марафона»

Общество
08.08.2022 17:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sostoyalsya-ocherednoj-vypusk-klassnogo-marafona
Видео канала «Кубань 24»

Выпуск состоялся на площадке Российского общества «Знание». Это проект Минпросвещения России.

Он нацелен на подготовку классных руководителей, кураторов колледжей и техникумов к проведению внеурочных занятий под названием «Разговоры о важном».

«Ребята хотят говорить на темы патриотизма, на темы развития нашей страны, текущих достижений, научно-технического прогресса. И наша задача, этого марафона, который стартовал в июне и проходит еженедельно — рассказать классным руководителям, помочь им в подготовке именно к этим классным часам», — сказал и. о. ректора Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

Тематические занятия в школах и колледжах будут проводить по понедельникам, еженедельно. Начнут с нового учебного года. Главными темами общения станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология.

«Это действительно важного для ребенка. Находить эти моменты, разговаривать о них. И если классный руководитель выбирает время для разговора с ребенком, и общается — это, наверное, и есть самое важное для подрастающего поколения», — сказала заместитель директора Лицея № 59 в Сочи Инна Невоструева.

«Среднее профессиональное образование — это пилот, который начнет этот разговор о важном. Придется нам, нашим классным руководителям, потрудиться и самим подготовится и к этому важному разговору, и правильно, качественно донести это до наших детей», — сказал заместитель директора Сочинского колледжа поликультурного образования Дареджан Харбедия.

Три встречи «Классного марафона» уже прошли. Следующая после сочинской — в Казани.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
  3. Самый дорогой пентхаус Сочи оценили в 1,5 млрд рублей
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Геленджике за деньги от курортного сбора установили скамейки-кольца
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре задержали грабителя банка, скрывшегося на мопеде
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
Прямой эфир
Мы в соцсетях