В Сочи семьи мобилизованных смогут бесплатно ездить в транспорте

Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Об этом 26 октября сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Для семей мобилизованных сочинцев введут дополнительные меры поддержки.

В городе создадут координационный совет, волонтеры будут оказывать помощь семьям мобилизованных. В совете будут активисты из самих семей, чтобы система распределения собранных средств была прозрачной. На базе Дома молодежи возобновят работу волонтерского центра «Мы вместе» с единым окном и колл-центром для заявок на оказание помощи.

Проработают введение бесплатного проезда в транспорте и компенсации питания в детских садах и 1—11 классах школ. В случае рождения ребенка в семье, где отец участвует в спецоперации на Украине, можно будет получить от города единовременную выплату в 50 тыс. рублей.

«Разработаем и введем городскую карту #МыВместе — семьи и дети смогут на льготных условиях посещать наши музеи, концертные площадки, парки и экскурсионные маршруты», — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

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