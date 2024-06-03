В Сочи с аншлагом прошла премьера циркового шоу Гии Эрадзе «Пять континентов»

Все билеты на 1 июня в сочинский цирк были проданы за несколько часов до начала представления.

Зрители увидели разнообразие жанров — от уникального аттракциона с пятью канадскими бизонами до сказочного путешествия в морское царство воздушных гимнасток, а еще цыганскую свадьбу с медведями.

После премьеры артисты пообщались с журналистами.

«Я доволен. Понимаете, цирк – это совершенно живое искусство. Это не эстрада, невозможно записать все на фонограмму, и она будет звучать. В цирке все по-настоящему. Мы готовы выступать, и выступать, и выступать все лето в сочинском цирке», — делится художественный руководитель продюсерского Центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Эрадзе.

«Мы — один из лучших в мире цирков. Приходите, смотрите, удивляйтесь. Мы всегда будем рады вас удивлять и радовать. Будете уходить из цирка с хорошим настроением», — добавляет дрессировщик канадских бизонов шоу «Пять континентов» Рустам Газаев.

В шоу дебютировала пятнадцатилетняя Алиса Вардосанидзе — самая юная артистка программы. Ее номер «Мелодия судьбы» создан в зрелищном жанре корд-де-парель.

«Очень рада, что я здесь. Я стремилась к этому более семи лет. Для меня сегодняшний день — победа», — говорит воздушная гимнастка шоу «Пять континентов» Алиса Вардосанидзе.

Гастроли в Сочи продлятся до 1 сентября.