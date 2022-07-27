В Сочи с 12 по 14 августа пройдет LIVE FEST SUMMER 2022

Фото livefest.ru

Один из самых популярных летних музыкальных фестивалей возвращается в Сочи. Гостей трехдневного week-end’а ждут выступления известных отечественных исполнителей: БАСТА, Мари Краймбрери, Alai Oli, Ёлка, Винтаж, Звонкий, KREC, Шура Кузнецова, Обе Две, Radjo, Александр Шпагин и многих других.

Девиз LIVE FEST SUMMER — Музыка на высоте! Организаторы шоу обещают зрителям три дня самой актуальной музыки на черноморском побережье, романтику горных вершин и уникальную атмосферу open-air’а, по которой поклонники современной музыки скучали во время коронавирусных ограничений.

На территории фестиваля будут работать фуд-корты с едой и напитками, дизайнерский маркет, развлекательные зоны для детей и взрослых, preparty и afterparty. Поклонникам ЗОЖ предложат йогу по утрам, а для самых энергичных в программе LIVE FEST SUMMER 2022 — ночные спортивные рейвы.

Билеты можно приобрести на сайте фестиваля.