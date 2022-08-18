В Сочи расцвела восьмиметровая агава
Об исполинском растении на улице Урожайной рассказали в соцсетях.
Обычно высота суккулента не превышает 3 м, но этот гигант выпустил 8-метровый цветок и пышно расцвел. Зрелище поразило горожан.
По словам ботаников, агава не только красивое, но и полезное растение. Она широко применяется в медицине и косметологии. Ее экстракт обладает антисептическим действием, питает кожу и волосы, а сироп применяют в кулинарии.
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