В Сочи расцвела восьмиметровая агава

Видео канала «Кубань 24»

Об исполинском растении на улице Урожайной рассказали в соцсетях.

Обычно высота суккулента не превышает 3 м, но этот гигант выпустил 8-метровый цветок и пышно расцвел. Зрелище поразило горожан.

По словам ботаников, агава не только красивое, но и полезное растение. Она широко применяется в медицине и косметологии. Ее экстракт обладает антисептическим действием, питает кожу и волосы, а сироп применяют в кулинарии.

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