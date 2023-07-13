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В Сочи расчистят от ила и камней русло ручья в районе переулка Виноградного

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-raschistyat-ot-ila-i-kamnej-ruslo-ruchya-v-rajone-pereulka-vinogradnogo?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Сочи расчистят от ила и камней русло ручья в районе переулка Виноградного
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Глава города Алексей Копайгородский выехал в район переулка Виноградного, где местные жители пожаловались на подтопление дороги в районе коллектора.

Мэр Сочи осмотрел участок, на котором Хлудовский ручей после удара стихии начал вытекать на дорогу.

«В районе дома № 30 расположен коллектор, в который заключен ручей, инженерные сооружения бесхозяйные, построены более полувека назад. Поручил в ближайшее время проработать вопрос, чтобы избежать в будущем серьезных подтоплений, сохранить инфраструктуру и обезопасить наших жителей. Этот участок в Центральном районе под постоянным наблюдением. Специалисты дополнительно обследовали русло в границах переулка Виноградного и улицы Тимирязева, нужно прочистить от ила и камней порядка 400 м на сложном извилистом притоке», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Он добавил, что инженерные решения разработаны, подготовительные работы начались. Проблему решат к осени.

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