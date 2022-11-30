В Сочи работу общественного транспорта проверят в рамках профилактической акции «Автобус»
Общество
30.11.2022 09:27
Она продлится до 2 декабря. Акция направлена на пресечение нарушений в организации пассажирских автоперевозок.
Ранее сообщалось, что в городе-курорте изменят навигацию регулярных маршрутов. Обновленные схемы уже появились на 60 остановочных пунктах. К ним добавили расписание, указали номер горячей линии для пассажиров, а также ссылку на сайт и онлайн-приложение «Транспорт. Сочи».
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