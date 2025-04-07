В Сочи прошло первенство ЮФО и края по гребному слалому. Фоторепор

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Соревнования прошли в селе Монастырь на реке Мзымта в конце марта.

Для спортсменов прошли сразу два старта — первенство ЮФО среди слаломистов до 24 лет, а также первенство Краснодарского края среди юношей.

В категории К-1м первенства ЮФО лидерами стали Даниил Нихаев и Ярослав Родин из Ростовской области, а также Лев Оксузян из Краснодарского края. Победители категории К-1ж — Татьяна Уразина, Ксения Нихаева и Валентина Уразина из Ростовской области.

В категории С-1м лидировали Даниил Нихаев и Ярослав Родин из Ростовской области и Артем Латиков из Краснодарского края, С-1ж — Валентина и Татьяна Уразины и Светлана Савостина из Ростовской области.

В командных состязаниях золото завоевали Семен Латиков, Лев Оксузян и Семен Матвеев из Краснодарского края, серебро — Даниил Нихаев, Ярослав Родин и Илья Анпилогов из Ростовской области, бронза досталась Всеволоду Плотникову, Гордею Зырянову и Артуру Захарову из Краснодарского края.

Среди девушек первое место у Серафимы Зыряновой, Златы Игнатковой и Александры Алевитдиновой из Краснодарского края, второе — у Татьяны и Валентины Уразиных и Ксении Нихаевой из Ростовской области, третье — у Светланы Савостиной, Марии Чернецкой и Анастасией Маркулес из Ростовской области.

В категории экстрим среди мужчин золото у Ярослава Родина, серебро — у Даниила Нихаева, бронза — у Артема Латикова. Среди женщин первое место у Ксении Нихаевой, второе — у Светланы Савостиной, третье — у Татьяны Уразиной.

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