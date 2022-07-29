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В Сочи прошел фестиваль Crescendo пианиста Дениса Мацуева

Культура
29.07.2022 16:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proshel-festival-crescendo-pianista-denisa-matsueva
Видео канала «Кубань 24»

На берегу Черного моря прозвучали произведения Шостаковича, Чайковского, Прокофьева, Паганини.

Участие в форуме приняли как лауреаты международных конкурсов, так и юные музыканты. Их выступления сопровождал Сочинский симфонический оркестр.

Crescendo второй год подряд проходит в Сириусе. Этим летом сцену установили на Медальной площади Олимпийского парка.

«Очень символично, что наша сцена находится здесь перед этим грандиозным, историческим стадионом для многих людей, многих спортсменов и зрителей, которые все это видели. И такое счастье, что Crescendo продолжается именно здесь», — сказал художественный руководитель фестиваля Crescendo Денис Мацуев.

Финальным аккордом фестиваля стал джазовый вечер. Денис Мацуев представил свои импровизации на темы классиков и современников. За два дня фестиваль посетили несколько тысяч человек.

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