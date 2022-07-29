В Сочи прошел фестиваль Crescendo пианиста Дениса Мацуева

Видео канала «Кубань 24»

На берегу Черного моря прозвучали произведения Шостаковича, Чайковского, Прокофьева, Паганини.

Участие в форуме приняли как лауреаты международных конкурсов, так и юные музыканты. Их выступления сопровождал Сочинский симфонический оркестр.

Crescendo второй год подряд проходит в Сириусе. Этим летом сцену установили на Медальной площади Олимпийского парка.

«Очень символично, что наша сцена находится здесь перед этим грандиозным, историческим стадионом для многих людей, многих спортсменов и зрителей, которые все это видели. И такое счастье, что Crescendo продолжается именно здесь», — сказал художественный руководитель фестиваля Crescendo Денис Мацуев.

Финальным аккордом фестиваля стал джазовый вечер. Денис Мацуев представил свои импровизации на темы классиков и современников. За два дня фестиваль посетили несколько тысяч человек.