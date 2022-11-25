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В Сочи пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лига Лекторов»

Общество
25.11.2022 09:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-projdet-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-liga-lektorov
Видео канала «Кубань 24»

Он стартует 26 ноября. Организатором конкурса выступило Российское общество «Знание».

Люди, профессионально владеющие словом, будут соревноваться в красноречии. Среди них — преподаватели, психологи, маркетологи, а также писатель, врач, владелец видеостудии, автор гербов и даже архитектор смыслов. Им предстоит сразиться за звание лучших лекторов страны.

Конкурс продлится до 10 декабря. В нем примут участие жители 75 регионов страны — победители дистанционного этапа. Участники представят лекции по естественным наукам, карьере и бизнесу, искусству, культуре и спорту. Результаты конкурса объявят в конце декабря.

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