В Сочи пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лига Лекторов»
Общество
25.11.2022 09:23
Он стартует 26 ноября. Организатором конкурса выступило Российское общество «Знание».
Люди, профессионально владеющие словом, будут соревноваться в красноречии. Среди них — преподаватели, психологи, маркетологи, а также писатель, врач, владелец видеостудии, автор гербов и даже архитектор смыслов. Им предстоит сразиться за звание лучших лекторов страны.
Конкурс продлится до 10 декабря. В нем примут участие жители 75 регионов страны — победители дистанционного этапа. Участники представят лекции по естественным наукам, карьере и бизнесу, искусству, культуре и спорту. Результаты конкурса объявят в конце декабря.
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