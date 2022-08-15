Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи произошло короткое замыкание в торговой галерее

Происшествия
15.08.2022 19:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proizoshlo-korotkoe-zamykanie-v-torgovoj-galeree
В Сочи произошло короткое замыкание в торговой галерее
Кадр из видео t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании на улице Навагинской поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 15 августа в 17:16.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На место направились пожарные подразделения. Они прибыли и установили, что произошло короткое замыкание проводки с возгоранием. В 17:24 пожар локализовали, буквально через полминуты полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

В ликвидации возгорания участвовали 9 спасателей МЧС и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Геленджике короткое замыкание напугало посетителей ресторана «Рыбинск».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Прямой эфир
Мы в соцсетях