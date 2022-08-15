В Сочи произошло короткое замыкание в торговой галерее

Кадр из видео t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании на улице Навагинской поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 15 августа в 17:16.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На место направились пожарные подразделения. Они прибыли и установили, что произошло короткое замыкание проводки с возгоранием. В 17:24 пожар локализовали, буквально через полминуты полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

В ликвидации возгорания участвовали 9 спасателей МЧС и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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