В Сочи произошел пожар в двухэтажном доме, огонь охватил 170 кв. метров
Происшествия
17.10.2023 21:08
Сообщение о возгорании на улице Чкалова поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 17 октября в 20:04.
В 20:14 первые пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит двухэтажный дом. В 20:39 пожар локализовали, в 21:14 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 170 кв. м.
При пожаре никто не пострадал. Угрозы распространения огня на соседние дома нет.
В ликвидации возгорания участвуют 9 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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