В Сочи продолжают поиски пропавшей 2,5 года назад жительницы Тулы

Денисова Анастасия Олеговна 1981 года рождения выехала из Тулы на поезде «Москва — Адлер».

На станцию Сочи женщина прибыла 23 мая 2023 года. С собой взяла только паспорт и документ о бухгалтерском образовании. Телефон приезжей выключен с момента пропажи.

Сочинские оперативники выяснили, что женщина прибыла в город-курорт, где ее по просьбе отца должен был встретить родственник. Увидев дядю, Анастасия Денисова не стала разговаривать, направилась к зданию вокзала и пропала.

Сотрудники полиции просят откликнуться всех, кто видел Анастасию Денисову в мае 2023 года или позднее, а также тех, кто подвозил ее на автомобиле, предоставлял жилье или принимал на работу. У женщины есть проблемы за здоровьем, возможно она обращалась за помощью в медучреждения.

Женщина приезжала в Сочи отдыхать и останавливалась в Адлерском районе в 2002, 2004 и 2009 годах, возможно, у нее есть знакомые среди местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Если вы обладаете какой-либо информацией о без вести пропавшей, вы можете сообщить об этом сотрудникам полиции по телефонам: 8 (862) 269-22-00, 269-24-00 или 8 (918) 01-01-202. Конфиденциальность гарантируется.

