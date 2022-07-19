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В Сочи продолжают бороться с «подвальным потопом» по улице Дарвина

Общество
19.07.2022 14:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-prodolzhayut-borotsya-s-podvalnym-podtopleniem-po-ulitse-darvina
В Сочи продолжают бороться с «подвальным потопом» по улице Дарвина
Фото пресс-службы МЦУ Сочи

Жители дома по улице Дарвина, 80 сообщили в Муниципальный центр управления, что в подвал здания попадают сточные воды. Для решения проблемы необходимо было модернизировать сети водоснабжения.

Специалисты МЦУ организовали контрольный выезд с участием специалистов профильных ведомств и жителей многоквартирного дома.

На данный момент сотрудники управляющей компании смонтировали водоотвод. Это перенаправило поток дождевой воды в дренажный колодец. Помимо этого, специалисты МУП «Водоканал» завершили прокладку новых труб протяжённостью 200 м, а также подключили их к магистральной сети.

В ближайшее время специалисты приступят к благоустройству территории, сообщает пресс-служба Муниципального центра управления Сочи в Telegram.

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