В Сочи продолжают бороться с «подвальным потопом» по улице Дарвина
Общество
19.07.2022 14:35
Жители дома по улице Дарвина, 80 сообщили в Муниципальный центр управления, что в подвал здания попадают сточные воды. Для решения проблемы необходимо было модернизировать сети водоснабжения.
Специалисты МЦУ организовали контрольный выезд с участием специалистов профильных ведомств и жителей многоквартирного дома.
На данный момент сотрудники управляющей компании смонтировали водоотвод. Это перенаправило поток дождевой воды в дренажный колодец. Помимо этого, специалисты МУП «Водоканал» завершили прокладку новых труб протяжённостью 200 м, а также подключили их к магистральной сети.
В ближайшее время специалисты приступят к благоустройству территории, сообщает пресс-служба Муниципального центра управления Сочи в Telegram.
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