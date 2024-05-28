В Сочи приступили к ремонту вольеров в Центре восстановления леопарда
Общество
28.05.2024 20:29
Сейчас в Центре разбирают старые лабиринты, горки с препятствиями и игрушки.
Все конструкции были сделаны из массива лиственницы, но даже стволы такого крепкого дерева не устояли перед звериными когтями. Волонтеры предложили помощь рабочим.
— Волонтерами не становятся, ими рождаются. Если ты в душе любишь делать добрые дела, то будешь всегда ездить на разные мероприятия к разным местам. Например, как мы сюда приезжаем всегда.
Конструкции заменят, чтобы сочинским барсам хватило простора для прыжков и бега. После расчистки площадки на месте установят новые препятствия с учетом потребностей зверей.
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