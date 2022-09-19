В Сочи приезжий пытался украсть аудиоаппаратуру из кафе и выстрелил в хозяина заведения

Видео канала «Кубань 24»

В Сочи, на одной из улиц Лазаревского района, полицейские задержали 26-летнего оренбуржца, подозреваемого в вооруженном разбойном нападении на предпринимателя.

Злоумышленник пытался украсть аудиоаппаратуру из кафе, и выстрелил, когда его застали за этим занятием.

«У мужчины изъяли похищенное имущество и травматический пистолет. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказал заместитель начальника полиции УВД по Сочи Сергей Полуяров.

Задержанный заключен под стражу. Максимальное наказание, предусмотренное за подобный разбой — лишение свободы на срок до 12 лет.