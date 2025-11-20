В Сочи представили проект экокомплекса «Белые Ночи»

Erid: 2VSb5xLRex9

В Сочи будет дана новая жизнь легендарному пансионату «Белые ночи», построенному в 1976 году для сотрудников Кировского завода из Ленинграда. Его планируется превратить в современный экокомплекс премиум-класса, сохранив не только название, но и исторические традиции здравницы.

19 ноября новый проект был представлен профессионалам рынка недвижимости на партнерском мероприятии, организованном девелопером премиальной недвижимости Parade Development (входит в состав холдинга AVA Group).

Тамара Коломийцева, коммерческий директор Parade development в Южном федеральном округе: «Сочи — одно из самых перспективных направлений для инвестиций в недвижимость России. Стабильный туристический поток, развитая инфраструктура, статус всесезонного федерального курорта обеспечивают высокий потенциал доходности. При этом премиальные объекты у моря, такие как «Белые ночи», традиционно демонстрируют наибольшую ликвидность, предоставляя резидентам возможность владеть эксклюзивными лотами для отдыха и оздоровления в курортной столице. Уникальные характеристики комплекса гарантируют — эти резиденции сохранят инвестиционную привлекательность на долгие годы».

Проект площадью 10 гектар расположен в живописной долине Уч-Дере на первой береговой линии – в месте, известном своим особым исцеляющим микроклиматом. Уникальность расположения нашла отражение и в архитектуре, воплощая принцип биофильного дизайна. Комплекс будет состоять из пяти корпусов категории 4*, каждый – с собственной концепцией, а вместе они формируют единую экосистему для оздоровления и отдыха. В частности, предусмотрены номера с премиальной отделкой и панорамными видами на море и горы, благоустройство лечебного пляжа, уникального дендропарка – он будет не только полностью сохранен, но и интегрирован в новую жизнь проекта.

Особое внимание уделяется медицинским программам, направленным на улучшение показателей здоровья и повышение жизненного потенциала с применением как инновационных, так и классических практик. На площади 260 кв. м расположится современный термальный комплекс с аллеей гидротерапии, крытым бассейном с морской водой и зоной отдыха.

Управлять экокомплексом будет отельный оператор LeePrime Group, имеющий валидацию международных гостиничных брендов.

Лилия Дорохина, генеральный директор LeePrime Group: « В эпоху перемен мы обращаемся к главному – здоровью. Забота о себе становится образом жизни. «Белые Ночи» — тандем двух исторических эпох, их ценностей, культуры и традиций. Наша миссия — создать целостную экосистему, где богатое наследие, природная среда и научный подход к оздоровлению действуют, как единый организм».

После реализации проекта «Белые ночи» снова будут принимать гостей со всей России, соблюдая высочайшие стандарты комфорта и оздоровления.

«Белые ночи» — здравница в городе Сочи, история которого началась почти полвека назад, когда на Ленинградском предприятии «Кировский завод» было принято решение о строительстве пансионата на берегу Черного моря. Для реализации этой идеи было выбрано красивое, место в долине Уч-Дере. До революции здесь располагались владения князей Романовых и генерала Кутепова. Проект главного корпуса был выполнен в стиле «постмодернизма», став самым современным и монументальным зданием в Сочи в 70-е годы прошлого века..

PARADE development – федеральный девелопер, в составе многопрофильного холдинга AVA Group, специализирующийся на объектах премиум- и элит-класса. Компания реализует проекты в Сочи, Москве, на Алтае, фокусируясь на гармоничном сочетании роскоши и природной красоты.

LeePrime Group – управляющая компания нового поколения, специализирующаяся на управлении объектами в сферах гостеприимства, медицины, СПА и велнес

